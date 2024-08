Defiantは8月21日(米国時間)、「Over 5,000,000 Site Owners Affected by Critical Privilege Escalation Vulnerability Patched in LiteSpeed Cache Plugin」において、WordPressの人気のプラグイン「LiteSpeed Cache」に緊急(Critical)の脆弱性が存在すると報じた。この脆弱性を悪用されると、リモートの認証されていない攻撃者にWebサイトを乗っ取られる可能性がある。Over 5,000,000 Site Owners Affected by Critical Privile