ヴァージン・オーストラリアとニュージーランド航空は、タスマン横断路線で提携を再開する。ヴァージン・オーストラリアのクイーンズタウン発着路線のほか、ニュージーランド航空のオークランドやウェリントン、クライストチャーチ発着にヴァージン・オーストラリア便名を付与する。ベロシティ会員はベロシティポイントの獲得も可能で、対象者はラウンジの利用もできる。オーストラリアとニュージーランド当局の承認を受けて実施す