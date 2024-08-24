岸田文雄首相は24日、東京電力福島第1原発の処理水海洋放出を受けた中国による日本産水産物の禁輸措置を踏まえ、処理水対策に関する関係閣僚会議を来週開催する考えを示し、「秋に策定する経済対策も見据えて、対策の方向性を示したい」と述べた。処理水の海洋放出開始1年に合わせて、福島県いわき市の小名浜魚市場を視察し、県漁連の野崎哲会長らと意見交換した後、記者団に語った。【写真まとめ】処理水を放出する福島第1原発
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