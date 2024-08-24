PLANTは、岡山県鏡野町が9月8日(日)にPLANT-5鏡野店駐車場で開催する防災イベント「みんなで防災inかがみの」を共催します。 PLANT「みんなで防災inかがみの」 日時：令和6年9月8日(日)10:00〜13:00場所：PLANT-5鏡野店駐車場主催：鏡野町共催：PLANT後援：津山圏域消防組合自衛隊岡山地方協力本部津山出張所鏡野町消防団日本赤十字社岡山県支部鏡野町社会福祉協議会中国電力ネットワーク津山ネットワー
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