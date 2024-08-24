[8.24 J3第25節](ロートF)※18:00開始主審:堀善仁<出場メンバー>[奈良クラブ]先発GK 96 マルク・ヴィトDF 4 伊勢渉DF 5 鈴木大誠DF 6 寺島はるひDF 49 下川陽太MF 8 堀内颯人MF 10 山本宗太朗MF 25 神垣陸FW 17 百田真登FW 31 岡田優希FW 43 田村亮介控えGK 1 岡田慎司DF 13 都並優太DF 23 小谷祐喜MF 14 中島賢星MF 20 國武勇斗MF 39 嫁阪翔太FW 15 パトリック・グスタフソン監督フリアン[ギラヴァンツ北九州]先発GK 27 田