繁忙期で疲労困ぱいしている夫のため、マッサージチェアの購入を検討しているワンタケさん(＠wantakeosirase)。早速、電気屋さんをおとずれます。20万円という予算を決めて商品を試していたのですが…。『減給夫と高額のアレ』第7話をごらんください。 ©wantakeosirase ©wantakeosirase ©wantakeosirase ©wantakeosirase ©wantakeosirase &#16