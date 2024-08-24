気象台は、午後4時14分に、大雨警報（浸水害）を熊谷市、嵐山町、小川町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・熊谷市、嵐山町、小川町に発表南部では、24日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。南部、北部では、24日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■熊谷市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水24日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量60mm■飯能市□大雨警報