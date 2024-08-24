スタジオジブリの映画『となりのトトロ』が23日、『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）にて放送。本作に登場する“ネコバス”について、番組公式エックスが紹介した内容に視聴者から反響が寄せられた。【写真】「知らなかったー！！！」「初めて知った」ネコバスの“行き先”物語のラストで、ネコバスに乗り、母親が入院する病院に連れて行ってもらったサツキとメイ。その後、自宅に届けてもらうシーンがある。