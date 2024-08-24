歌手で女優のジェニファー・ロペス（55）が、別居中の俳優で夫ベのン・アフレック（52）の姓を名乗りたくないと考えていることが分かった。ジェニファーはこのほど２年間の結婚生活を送ったベンとの離婚を申請し、その書類には旧姓に戻る要求が含まれていたことが明らかになった。 【写真】婚約破棄→復縁→結婚→２年で終止符…ジェニファー・ロペス＆ベン・アフレックのツーショット ジェニファ&#