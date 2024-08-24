½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê£³£·¡Ë¤¬º£ÅÙ¤Ï?Îø°¦¥Þ¥¹¥¿¡¼?¤È¤·¤ÆÃËÀ­¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÅÄÃæ¤È¤¤¤¨¤Ð¸½ºß¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥®¡¼¥¯¥¹¡Á·Ù»¡½ð¤ÎÊÑ¿Í¤¿¤Á¡Á¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¢¥ó¥·¡¼¥º¥ó£²¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤È£²ËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±éÃæ¡£ºòÇ¯¤«¤é½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÈþ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤È¤·¤Æ²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É°¦ÍÑÉÊ¤¬Çä¤ì¤ë?¤ß¤Ê¤ßÇä¤ì?¤Ç½÷À­¤«¤é»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¼«¿È