2004年に登場したキッズカードゲーム『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』。その20周年を記念した展覧会が23日から東京・池袋PARCOで始まりました。初日に会場を訪れたファンに当時の思い出や魅力について話を聞きました。『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』は、オシャレまほうカードを使ったコーディネートとリズムゲームが組み合わさった対戦ゲームで、小学生を中心に人気を博しました。展覧会『オシャレ魔女 ラブ and ベリー展〜オ