HEY-SMITHが、『Rest In Punk Tour』ファイナルとなった沖縄公演から「Say My Name」のライブ映像を公式YouTubeにて公開した。 バンド史上最大規模の55本を全公演完売という伝説的なツアーとなった『Rest In Punk Tour』。ファイナル沖縄公演を収録したLIVE DVD & Blu-ray『Dear Freedom -Rest In Punk Tour Final in Music Town Otoichiba Okinawa-』より、TVアニメ『東京リベンジャーズ』天竺編エンディング主
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