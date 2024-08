原始の地球は、岩石が衝突を繰り返して融解したマグマに覆われた火の玉だったと考えられています。インドの月面探査機「チャンドラヤーン3号」により、過去の月面にも「マグマの海(マグマオーシャン)」が広がっていたことを示す痕跡が発見されました。Chandrayaan-3 APXS elemental abundance measurements at lunar high latitude | Naturehttps://www.nature.com/articles/s41586-024-07870-7The Moon was once covered by an oc