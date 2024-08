“セブチ”の愛称で親しまれている韓国発の13人組ボーイズグループ・SEVENTEEN(セブンティーン)のDINO(ディノ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」(毎月第2週目・月曜〜木曜22:15頃〜放送)。8月13日(火)の放送では、8月23日(金)公開のSEVENTEEN のコンサート映画「SEVENTEEN TOUR “FOLLOW” AGAIN TO CINEMAS」について語りました。SEVENTEEN――8月23日(金)より2D