2024年8月22日、GoogleがフラグシップスマートフォンのPixel 9シリーズをリリースしました。GoogleはPixel 9シリーズにおいて独自のAI機能をセールスポイントのひとつとしていますが、AI写真編集機能の「Magic Editor(編集マジック)」に搭載されているReimagineツールが、「写真が現実を捉えているという基本的な仮定を崩しつつある」とテクノロジーメディアのThe Vergeが指摘しています。No one’s ready for this - The Vergehtt