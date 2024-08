NCT DREAMの英語シングル「Rains in Heaven」が発売された。本日(23日)午後1時、NCT DREAMはMelOn、Flo、Genie、iTunes、Apple Music、Spotify、QQ MUSIC、Kugou Music(酷狗音乐)、Kuwo Music(酷我音乐)など、各音楽配信サイトを通じて英語シングル「Rains in Heaven」を発売。ミュージックビデオも同時に公開された。新曲「Rains in Heaven」は、リズミカルなドラムとベース、感性的なシンセサウンドが調和した