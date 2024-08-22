神奈川県警戸部警察署の50代の男性署長が部下へのパワーハラスメントで処分を受けたことがわかりました。関係者によりますと、神奈川県警戸部警察署の50代の署長は部下へパワーハラスメントをしたとして、本部長訓戒の処分を受けたということです。署長は部下に威圧的な態度で業務の報告を求めるなどしていたということで、戸部署では生活安全課長が体調を崩し、休職しているということです。神奈川県警監察官室は関係者への聞き取