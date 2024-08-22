ちらしずしを食べた高齢者18人に食中毒の症状 うち4人が入院

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大阪市は22日、同市港区の「すし富」が調理したちらしずしについて発表した
  • 食べた70〜90代の男女18人が下痢や嘔吐など食中毒の症状を訴えたという
  • うち4人が入院したが快方に向かっているといい、市は原因を調査している
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