21日夜、東京都心では、激しいゲリラ豪雨となりました。22日も全国的に大気が不安定で、来週前半には、台風10号の接近も予想されています。【写真を見る】台風10号 来週本州に上陸？ 大荒れ可能性高まる、気象予報士「今以上に発達する恐れも」【Nスタ解説】なぜ都心でゲリラ豪雨に? 気温差・湿った空気・風要因井上貴博キャスター：東京都心は2日間に及んでゲリラ豪雨が発生しました。▼21日は東京都港区などに記