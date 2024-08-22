ファミリーマートで一時、チケットの発券など一部サービスができにくい状況となっていましたが、復旧しました。ファミリーマートによりますと、22日午後3時からチケットの発券など一部サービスができにくい状況となっていましたが、午後5時45分ごろに復旧したということです。原因はネットワークで一部障害が発生したためとしています。チケット販売各社は、X上でチケット代金の支払いや発券などができない可能性があると案内し、