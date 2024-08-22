フジテレビ系ドラマ「海のはじまり」（月曜・後９時）。同局は、主演の「ＳｎｏｗＭａｎ」目黒蓮の療養を受け、２６日に放送予定だった第９話を１週延期し、特別編を放送すると２２日までに発表した。そのタイトルは「恋のおしまい」。同局によると「本編より３年前の夏を舞台に、古川琴音さん演じる南雲水季と池松壮亮さん演じる津野晴明を主軸とした完全新撮のラブストーリーとなっております」という内容だという。ネッ