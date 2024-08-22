「カップヌードル」など自社の主力商品を扱う小売業者に対し、店頭での販売価格を引き上げるよう強要したとして、公正取引委員会は２２日、食品大手「日清食品」（大阪市）に独占禁止法違反（不公正な取引方法）の疑いで警告した。価格の引き上げ対象となったのは、「カップヌードル」のレギュラーとシーフード、カレー、「どん兵衛きつねうどん」、「焼そばＵ．Ｆ．Ｏ．」の５商品。発表によると、日清食品は２０２２年２月