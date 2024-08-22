兵庫県斎藤元彦知事は２２日、県議会の百条委員会の職員アンケートで、カニなどの贈答品を受領したとの新たな疑惑の記載が相次いだことについて、「あくまで県として受領したもの」と述べ、問題ないとの認識を示した。出張先の鳥取県内で、記者団の質問に答えた。贈答品について、前知事時代から社会通念上の範囲内で受領することはあったとし、「賞味するものについては、個人で食べさせていただくことはあったが、あくまで