ハウステンボスにある、タンテ・アニーから秋限定「栗のフレッシュチーズケーキ」が登場！ タンテ・アニー「栗のフレッシュチーズケーキ」  【季節限定・本店限定】価格2,268円発売日：2024年8月24日(土)※税込価格の金額です。写真はいずれもイメージです。※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。  タンテ・アニーは、2024年8月24日(土)より季節限定商品「