記者会見する熊本県の木村敬知事＝22日午前、熊本県熊本県の木村敬知事は22日、県庁で20日に開かれた働き手不足を解消するための取り組みを協議する会議で「一般事務職や高校の普通科は要らない」と発言したとして「真意を伝えられなかった。訂正しておわびしたい」と定例記者会見で陳謝した。真意について「求人が事務職に偏っていることを言いたかった。普通科を撤廃するつもりもない」と説明。会議で議論が停滞していたと