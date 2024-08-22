警視庁警備部災害対策課が、8月22日（木）に、公式Xアカウントを更新。瓶の蓋（ふた）が開かないときの“最終手段”をシェアした。【写真】写真付きで分かりやすい！警視庁が教える“瓶のふたが開かないときの最終手段”■いざという時のために覚えておきたい今回紹介されたのは、瓶のふたを開ける方法はいくつか試しても、それでも開かない時に使えるという最終手段。方法は簡単で、スプーンの柄を縦にし、ふたの角に線が