２１日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、デマ拡散の「子」「孫」「ひ孫」を説明する画面の背景について、ある文字が隠れていたことに気付いたネットが「嬉しい」などの声を上げた。この日の「水ダウ」は予告から「最終回か？」と話題を呼んだが、蓋を開ければ「『水曜日のダウンタウン』終了デマ拡散王決定戦」と題し、「水ダウ」が秋で終了するというガセネタをつかまされた芸人達がどれだけこのデマを“拡
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