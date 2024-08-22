漫画「はだしのゲン」の作者、中沢啓治さん（1939〜2012）が、「漫画のアカデミー賞」とも呼ばれる米国のアイズナー賞の「殿堂入り」を果たした。妻・ミサヨさん（81）のもとに8月、受賞トロフィーが届いた。【画像】漫画「はだしのゲン」からアイズナー賞の「殿堂入り」となった日本人はこれまで、手塚治虫さんや宮崎駿さん、「ポーの一族」で知られる萩尾望都さんら。米漫画家のウィル・アイズナー氏にちなんだ賞で、正式名