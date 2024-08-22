ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）は、ＷＢＯ同級２位Ｔ・Ｊ・ドヘニー（３７＝アイルランド）との防衛戦（９月３日、東京・有明アリーナ）に臨む。海外メディア「スポーツ・キーダ」は井上について「日本のノックアウトアーティスト」と紹介し「ドヘニーは決して劣るボクサーではないが、井上に勝てるほどの実力はない。スピード、キレのあるボクシング、破壊的なパンチ力を兼ね備え