「ドジャース−マリナーズ」（２１日、ロサンゼルス）三回に球場が騒然となる事態があった。三回表のマリナーズの攻撃で、２死二、三塁から４番アロザレーナが右飛に倒れたが、凡退の瞬間にドジャース先発のフラーティとアロザレーナが言葉を発しあい、球審が間に入り止める事態に。ドジャースベンチからはロバーツ監督、ヘイワードら、マリナーズ側も選手が飛びだし、一触即発ムードが漂った。アロザレーナは１つ前の打席