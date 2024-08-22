「マジックマッシュルーム」や「幻覚キノコ」と呼ばれる麻薬成分が入ったキノコがある。先日もこのキノコの“菌床（キノコの種菌を植え付けた培地）”約600グラムを密輸したとして神戸市内に住むスペイン人の男（39）が逮捕・起訴された（7月13日付け神戸新聞等）。詳細は後述するが、“麻薬成分が入ったキノコ”とは、LSDと類似した幻覚作用を持つ“麻薬サイロシビン又はサイロシン”を含有するキノコのことを指す。摂取するこ