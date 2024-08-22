台風10号（サンサン）が22日未明、ミクロネシア北西部のマリアナ諸島周辺で発生した。27日ごろに暴風域を伴った強い勢力で、東海から九州の範囲で日本列島に接近する可能性があり、今後の進路に注意が必要だ。気象庁によると、8月に入ってからの台風の発生は6つ目。南西方向からの季節風と太平洋高気圧に沿って東から流れる貿易風がぶつかり、日本の南の広い範囲で気圧の低くなっている。その付近で「モンスーンジャイア」（季