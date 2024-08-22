世界的に有名なペンギンの同性カップル、スフェンが死んだ。シーライフ・シドニー水族館が２２日、フェイスブックで発表した。シドニー水族館は「世界で最も有名で愛されているジェンツーペンギンのカップルの片割れであるスフェンが残念ながら亡くなったという心が痛むニュースを共有します。私たちの愛する『ペンギンパワーカップル』のスフェンとマジックは、２０１８年に同性関係で世界的な話題を収め、愛、平等、そして献