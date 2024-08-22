アイドルグループに所属する歌手の男が、帰宅途中の女性の体を触るなどした疑いで逮捕されました。アイドルグループ「gatagata.」メンバーの金森誠剛容疑者（30）は、6月、東京・世田谷区の路上で、10代の女性のスカートの中に手を入れて尻を触ったり、服の上から胸を触るなどした疑いがもたれています。金森容疑者は帰宅途中だった女性のあとをつけ、声を掛けてから犯行に及び逃走していたということですが、調べに対し「触ってい