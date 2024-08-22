９月27日に行われる自民党総裁選で有力候補に躍り出たのが、小泉進次郎元環境相だ。８月20日、メディアで一斉に「小泉進次郎氏、総裁選出馬へ」と報じられた。関係者によると、進次郎氏は自民党の中堅議員に「総裁選に出る。長く一緒にやってきたから、ごあいさつだ」と出馬の意向を伝えたという。各メディアは“誰が次の総理にふさわしいか”の事前調査を行っている。トップは石破茂元幹事長だが、２位以下は混戦ムード。ある社の