セーヌ川の汚染が指摘されていたパリオリンピックでトライアスロンに出場したアメリカの選手のうち1割が胃腸炎を発症していたことがわかりました。これはアメリカの医療専門サイトが21日、アメリカのオリンピック・パラリンピック委員会の医療責任者、ジョナサン・フィノフ氏の話として伝えたものです。それによりますと、パリオリンピックのトライアスロンなどでセーヌ川を泳いだ選手のうち、約10％の選手が胃腸炎を発症しました