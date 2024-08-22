タレント中山秀征（57）が、22日までにタレント関根勤のYouTubeチャンネルに出演。20代のころに写真週刊誌に報じられたスキャンダルの真相を明かした。関根から「40年ノンスキャンダル」と感心されたが、首を横に振って否定し「おそらく、ラブホテルから出てきたタレント第1号」と、過去に「ラブホテルで朝帰りキャデラックでお出迎え」といった見出しで女性との密会を報じられたことに自ら言及。当時は独身で不倫などのスキャン