子どもの名前を【ママ友が横取り】「私が先に決めてたのに！」→ 悩んだ末、我が子につけた名前は？ftn-fashion trend news-

子どもの名前 ママ友が横取り

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • ある女性は第二子を妊娠中だったが、同時期にママ友も第二子を妊娠していた
  • 上の子は男の子で、お腹の子も男の子だと分かり、会話が盛り上がり祝福
  • だが、先に出産したママ友に名前を横取りされ、悔しかったという
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