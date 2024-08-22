アメリカ大統領選に向けた民主党大会2日目、オバマ氏（63）は自身が大統領選に勝利した際のスローガン「Yes we can」を使って、ハリス氏にエールを送りました。オバマ元大統領「私たちはカマラ・ハリス大統領を迎える準備ができています」「Yes she can」ハリス氏への支持を表明する一方、トランプ氏の政策や言動を批判し、国内の分裂をあおっていると訴えました。オバマ元大統領「虚勢と失態、混沌（こんとん）の4年間を繰り