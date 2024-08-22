【AFP＝時事】イスラエル軍は21日、レバノン領内を攻撃し、パレスチナ自治政府（PA）の主流派ファタハ（Fatah）の幹部を殺害した。ファタハ側は、イスラエルが「中東で全面戦争」を引き起こそうとしていると非難した。ファタハは、レバノン南部サイダ（Saida、シドン）でハリル・マクダ（Khalil Maqdah）氏が殺害されたとしている。同国における軍事部門の「幹部の一人」だという。イスラエルはマクダ氏について、イスラエル占