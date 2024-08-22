20日に勾留先の警察署から脱走したのは、ケニアの首都ナイロビで殺人事件に関与したとして逮捕されたコリンズ・ジュマイシ・ハルシャ容疑者（33）です。ハルシャ容疑者を含む13人の収容者が何らかの方法で留置場の金網を切断し、塀を乗り越えました。警察はハルシャ容疑者が妻を含む女性42人の殺害と遺棄を自供したと発表していますが、弁護士は拷問を受けて自白を強要されたものだと訴えていました。（「グッド！モーニング