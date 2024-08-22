宮崎県内で最大震度6弱を観測した日向灘の地震で、同県延岡市の津波避難タワーに住民が入れず、一時混乱状態になっていたことが分かった。同市にも津波注意報が出ていたが、震度が自動解錠ボックスの作動基準に満たず、鍵が使えなかったためだ。タワーは普段施錠されているが、逃げ遅れにつながりかねず、市も対応を検討する。進入口（中央）を蹴り破った時の様子を説明する甲斐善一区長=2024年8月14日午前10時50分、宮崎県延岡