自民党は２１日、党総裁選（９月１２日告示、２７日投開票）のポスターと動画を公開した。歴代の総裁２６人をちりばめたポスターを巡っては早くもカンカンガクガクだ。発表されたのは「ＴＨＥＭＡＴＣＨ時代は『誰』を求めるか？」のコピーとともに自民党の総裁２６人の躍動感ある写真を配置したものだ。自民党総裁では河野洋平氏、谷垣禎一氏以外はすべて首相になっていて、２４人の首相が並んだ壮観なつくりでもある。