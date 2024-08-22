活動休止していた目黒蓮東スポWEB

Snow Man目黒蓮「活動休止」のウラ 屋外猛暑の撮影で「やらせてください」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • Snow Man目黒蓮が体調不良で活動休止していた件について、東スポが伝えた
  • 月9の撮影は長丁場で、屋外のシーンでは猛暑にさらされているとフジ局員
  • 心配され、休憩を打診されても「やらせてください」と続行を志願したそう
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