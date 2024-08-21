社会人になると、様々な人と食事をする機会が増えるもの。そこで気になるのが「食事のマナー」ですよね。今回は「食事のマナー」で失敗してしまった経験のある、筆者の知人Aさんから聞いたお話をご紹介します。 イケメン上司に動揺 Aさんは入社2年目の会社員です。Aさんの勤める会社では、コロナの影響でAさんが入社してから一度も飲み会がありませんでした。最近ようやく落ち着いたことから、Aさんにとって初めて