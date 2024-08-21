中国・北京で昨年3月にアステラス製薬の日本人男性社員がスパイ容疑で拘束された事件で、中国当局は社員を起訴した。日中外交筋が21日、明らかにした。拘束の長期化は必至で、日中関係改善の重しとなりそうだ。【画像】アステラス社員拘束から1年、帰国時狙ったか 日系企業から嘆きの声関係者によると、起訴は今月中旬。具体的な起訴内容は明らかになっていない。中国当局は3月から起訴審査の手続きに入っていた。日本大使館関