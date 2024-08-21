ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（９月３日、有明アリーナ）元ＩＢＦ王者のＴＪ・ドヘニー（アイルランド）の挑戦を受けてＷＢＣとＷＢＯは３度目、ＷＢＡとＩＢＦは２度目の防衛戦を行う４団体統一王者の井上尚弥（大橋）が２１日、横浜市内の大橋ジムで、公開練習と記者会見を行い、「判定で勝とうなんていう気はさらさらない」とＫＯ勝利を自らに義務づけた。尚弥は１７日、Ｘに「本当に