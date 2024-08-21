いま、お米の在庫が過去25年間で最低の水準に。各地のスーパーでは欠品が相次ぐなど、お米が足りない状態となっています。この状況、いつまで続くのでしょうか?【写真を見る】“米の品薄”いつまで続く？「棚が空っぽ」食卓を直撃、“平成のコメ騒動”令和に再び？【Nスタ解説】“米の品薄”いつまで続く？ 在庫量が最小に熊崎風斗キャスター：今、各地のスーパーなどでお米が不足している状況になっています。まず、米の民間