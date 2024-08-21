自民党総裁選に出馬する意向の小泉進次郎氏。決断の舞台裏に「キーパーソン」の存在が見えてきました。【写真】独特な語り口から「ポエム大臣」と呼ばれることも…進次郎氏 過去の発言■小泉進次郎氏 党本部で「総裁選」明言せず出馬報道後、初めてカメラの前に姿をみせた小泉進次郎元環境大臣。記者（Q.総裁選の出馬意向についてお伺いしたいんですが）（Q.すみません、一言いただけないでしょうか？出馬意向の報道が出ています