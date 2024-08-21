「巨人４−１広島」（２１日、東京ドーム）試合前のメンバー表交換で巨人・阿部慎之助監督が広島・新井監督や審判団と話し込む場面があった。阿部監督から言葉を切り出し、手ぶりを交えながら審判員に何かを主張。新井監督もうなずきながら言葉をかわした。ＣＳ放送「日テレＧ＋」で解説を務めた元木大介氏も「何を話しているのか気になりますね」と思わずつぶやくほど。阿部監督は真剣な表情で何かを訴えていた。試合後、